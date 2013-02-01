rabotyiuslugi

Для переноса сайтов с CMS Joomla 3 на движок UMI.CMS необходим независимый мигратор-конвертер (скрипт для переноса баз данных), отвечающий следующим требованиям: 1) Работа через браузер. 2) Окно ввода логина и пароля к базам данных донора ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Для развития сайтов транспортных компаний, предоставляющих услуги по организации перевозки грузов автомобильным транспортом на территории РФ, требуются SEO-копирайтеры для длительного сотрудничества с опытом подготовки качественных материалов. Предпочтение отдадим мужчинам (или женщинам, которые с ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
SEO-копирайтер требуется для длительного сотрудничества с рядом интернет-проектов, посвященных транспортным услугам. Предпочтение отдадим мужчинам (или женщинам, которые с транспортной тематикой "на ты"), уверенно понимающих логику работы поисковых систем и обладающих маркетинговым мышлением. Статья - 3100-3500 ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад