rabotyiuslugi

Роман rabotyiuslugi

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос 3-х сайтов с Joomla 3 на UMI.CMS

    Для переноса сайтов с CMS Joomla 3 на движок UMI.CMS необходим независимый мигратор-конвертер (скрипт для переноса баз данных), отвечающий следующим требованиям: 1) Работа через браузер. 2) Окно ввода логина и пароля к базам данных донора ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются 2 SEO-копирайтера для сотрудничества

    $2500

    Для развития сайтов транспортных компаний, предоставляющих услуги по организации перевозки грузов автомобильным транспортом на территории РФ, требуются SEO-копирайтеры для длительного сотрудничества с опытом подготовки качественных материалов. Предпочтение отдадим мужчинам (или женщинам, которые с ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется SEO-копирайтер

    SEO-копирайтер требуется для длительного сотрудничества с рядом интернет-проектов, посвященных транспортным услугам. Предпочтение отдадим мужчинам (или женщинам, которые с транспортной тематикой "на ты"), уверенно понимающих логику работы поисковых систем и обладающих маркетинговым мышлением. Статья - 3100-3500 ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад