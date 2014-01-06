Сайт на джумле. Тематика - металлоконструкции

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка114 просмотров

Макет простой. Сроки жмут.

Желательно показать что-то уже сегодня.

Joomla
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Благодарю за отличную работу, профессионализм и скорость выполнения заказов. Рекомендую.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад