Несколько задач по wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок184 просмотра

Всем привет.

Есть несколько простых задач на водрпресс, самим решить нет времени.

1. разобраться с плагином disqus (немного поправить формат отображения, сделать шрифт черным, подложку белую, сделать ширину 300px)

2. поставить плагин комментариев с vk.com (чтобы был рядом с дискусом, тоже 300px)

3. разобраться с виджетами (простые текстовые виджеты для вставки рекламных блоков, сделать их несколько, а блок под текстом отцентровать)

WordPress
11 лет назад
wellzewoool
Артем 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Павел проявил себя на 5+, сделано всё оооочень быстро, за тот самый бюджет, который был озвучен в первоначальном проекте, а главное - никаких правок, всё сделано в срок и сразу. Класс, всем рекомендую
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад