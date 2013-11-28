Несколько задач по wordpress

Всем привет.

Есть несколько простых задач на водрпресс, самим решить нет времени.

1. разобраться с плагином disqus (немного поправить формат отображения, сделать шрифт черным, подложку белую, сделать ширину 300px)

2. поставить плагин комментариев с vk.com (чтобы был рядом с дискусом, тоже 300px)

3. разобраться с виджетами (простые текстовые виджеты для вставки рекламных блоков, сделать их несколько, а блок под текстом отцентровать)