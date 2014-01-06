Натянуть новый дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка128 просмотров

Сайт на DLE, предоставим макет и доступы.

кто сможет быстро?

DLE
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена в срок и на достойном уровне. Несмотря на некоторые косяки с нашей стороны, Николай показал себя человеком, с кем можно работать. рекомендую.
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Заявки фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад