Доработки интернет-магазина на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок129 просмотров

Требуются доработки интернет-магазина на 1С Битрикс. Список первоначальных задач:

1.Настроить генерацию YML файла

2.Установить код гугл аналитикс на сайте

3.Добавить всплывающее окошко при добавлении в корзину

4.Мелкие задачи: корректировка текста в шапке, убрать со страниц не нужные блоки, добавить поля в достаку товаров, небольшие корректировки страницы каталога товаров

5.Интеграция с платёжной системой Payu http://www.payu.ru/

6.Интеграция с кредитной системой Купи в кредит kupivkredit.ru

11 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров