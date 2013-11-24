Програмист на Опен-карт.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок88 просмотров

Есть ряд правок которые нужно сделать на опен-карт.

Предпочтительно программисты со знанием украинского.

Если задание пройдет удачно, возможно сотрудничество.

Пишем мне в скайп, или на почту. Есть возможность как по проектной так и почасовой оплаты.

В коментариях указывать примерную стоимость всего проекта, или часа работы.

11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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