Програмист на Опен-карт.

Есть ряд правок которые нужно сделать на опен-карт.

Предпочтительно программисты со знанием украинского.

Если задание пройдет удачно, возможно сотрудничество.

Пишем мне в скайп, или на почту. Есть возможность как по проектной так и почасовой оплаты.

В коментариях указывать примерную стоимость всего проекта, или часа работы.