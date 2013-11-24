Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Отрегулировать robots.txt
На моем сайте - www.fazenda-box.ru (версия DLE № 9) с ноября прослеживается такая статистика:
- загружено роботом 2141 страниц
- страниц в поиске 1381 страница
- исключено роботом 729 страниц
Из исключённых страниц:
- Документ имеет размер 0 байт - 1 страница
- HTTP-статус: Ресурс не найден (404) - 38 страниц
- Документ запрещен в файле robots.txt - 689 страниц
- Неверный формат документа - 1 страница
Хотел бы найти того, кто знает, как отрегулировать robots.txt, и вернуть все страницы в поиск.
Заявки фрилансеров
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