Отрегулировать robots.txt

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок154 просмотра

На моем сайте - www.fazenda-box.ru (версия DLE № 9) с ноября прослеживается такая статистика:

- загружено роботом 2141 страниц

- страниц в поиске 1381 страница

- исключено роботом 729 страниц

Из исключённых страниц:

- Документ имеет размер 0 байт - 1 страница

- HTTP-статус: Ресурс не найден (404) - 38 страниц

- Документ запрещен в файле robots.txt - 689 страниц

- Неверный формат документа - 1 страница

Хотел бы найти того, кто знает, как отрегулировать robots.txt, и вернуть все страницы в поиск.

DLE
11 лет назад
zafer
66 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров