Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Доработки Опенкарт (доставка + скидочная система)
Небольшие доработки на опенкарт
1. По доставке – интегрировать доставку в корзину по аналогии с сайтом noskinoski.ru, желательно добавить компонент, расчитывающий удалённость от МКАД и КАД по улице. Но я нашёло только для стандартной формы. может .кто знает для симплы такой же(http://opencartforum.ru/files/file/1011-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0/
или может доработать этот.
2. Настроить скидочную систему накопительную.. Готов рассмотреть готовые модули. нужною чтобы работали без регитсрации. желательна схема такая - к мылу привязыываеться скидка .которая при каждом заказе указывается в корзине и высылается при подтверждении заказа на мыло. В данный момент реализована частично - присваивается код. к нему привязывается скидка, но она не высылается никуда.
Добавить единоразовую скидку.
3.Исправить текст письма которые отправляется клиенту
4.Шаблон рассылки - подправить шаблон, коряво свёрстан. Есть PSD.
5. Помощь в настройки партнёрской программы. стандартный компонент вроде установлен. (желательно)
Немного подправить вёрстку.
П1 и П3 нужны для 2 одинаковых сайтов. П2 и П3 - для одного
Выбранный исполнитель
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