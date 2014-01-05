Доработки Опенкарт (доставка + скидочная система)

Небольшие доработки на опенкарт

1. По доставке – интегрировать доставку в корзину по аналогии с сайтом noskinoski.ru, желательно добавить компонент, расчитывающий удалённость от МКАД и КАД по улице. Но я нашёло только для стандартной формы. может .кто знает для симплы такой же(http://opencartforum.ru/files/file/1011-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0/

или может доработать этот.

2. Настроить скидочную систему накопительную.. Готов рассмотреть готовые модули. нужною чтобы работали без регитсрации. желательна схема такая - к мылу привязыываеться скидка .которая при каждом заказе указывается в корзине и высылается при подтверждении заказа на мыло. В данный момент реализована частично - присваивается код. к нему привязывается скидка, но она не высылается никуда.

Добавить единоразовую скидку.

3.Исправить текст письма которые отправляется клиенту

4.Шаблон рассылки - подправить шаблон, коряво свёрстан. Есть PSD.

5. Помощь в настройки партнёрской программы. стандартный компонент вроде установлен. (желательно)

Немного подправить вёрстку.

П1 и П3 нужны для 2 одинаковых сайтов. П2 и П3 - для одного

www.sox-box.ru

www.sox2box.ru