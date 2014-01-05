Приветствую Вас! Меня зовут Евгений Смирнов, я занимаюсь разработкой веб-сайтов: интернет магазинов, корпоративных сайтов, визиток и других проектов. Также, могу предложить Вам последующую оптимизацию и продвижение в поисковых системах Google и Yandex.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!