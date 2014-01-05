Xoky

Евгений Xoky

 
39 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Приветствую Вас! Меня зовут Евгений Смирнов, я занимаюсь разработкой веб-сайтов: интернет магазинов, корпоративных сайтов, визиток и других проектов. Также, могу предложить Вам последующую оптимизацию и продвижение в поисковых системах Google и Yandex.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Antonio999
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Доработки Опенкарт (доставка + скидочная система)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!