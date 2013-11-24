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CMS Prestahop) модуля доставки цифрового товара
Необходимо разработать модуль доставки цифрового товара после оплаты при помощи смс.
CMS Prestahop.
Функционал модуля доставки цифрового товара через смс:
1. Каждый код/либо текст вводится в отдельное поле (неограниченное количество). См.Рисунок 2.
2. Код/либо текст будет отправляться через смс,с вводом номера (номер указывает пользователь в профиле, либо во время выбора способа доставки товара*), на который будет отправлено смс.
Код/либо текст берется из базы, и удаляется из списка после отправки смс, но отображается в истории заказов у клиента в полном объеме (т.е. код/либо текст показан как есть). см.Рис.3
3. Работа с биллингом "интернет магазина". Если статус заказа меняется на оплачен, автоматически отправляется смс)
4. Страница "Мои заказы показывает список купленных кодов/либо текстовую инф. См.Рисунок 3.
5. Модуль должен работать через этот сервис – epochtasms.ru/cases/software.html
6. Смс сервис позволяет вмещать в одно смс "Новости компании «короткой строкой» в форме смс (рекомендуемая длина смс – до 402 и 918 латинских и кириллических символов)." – Информация с сайта.
Если длина смс не позволяет отправить код/либо текстовую информацию одним сообщением, то код/либо текст делится на несколько смс сообщений.
7.Рисунок 1 – это пример добавления товара с главной страницы
*Биллинг, установленнные модули оплаты Qiwi, Webmoney, Яндекс деньги
**Смс сервис, epochtasms.ru - Сервис открыл API
***Разработка модуля для CMS PrestaShop v. 1.5.4.0 и старше.
Рисунки выложу в процессе обсуждения
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