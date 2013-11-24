CMS Prestahop) модуля доставки цифрового товара

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок108 просмотров

Необходимо разработать модуль доставки цифрового товара после оплаты при помощи смс.

CMS Prestahop.

Функционал модуля доставки цифрового товара через смс:

1. Каждый код/либо текст вводится в отдельное поле (неограниченное количество). См.Рисунок 2.

2. Код/либо текст будет отправляться через смс,с вводом номера (номер указывает пользователь в профиле, либо во время выбора способа доставки товара*), на который будет отправлено смс.

Код/либо текст берется из базы, и удаляется из списка после отправки смс, но отображается в истории заказов у клиента в полном объеме (т.е. код/либо текст показан как есть). см.Рис.3

3. Работа с биллингом "интернет магазина". Если статус заказа меняется на оплачен, автоматически отправляется смс)

4. Страница "Мои заказы показывает список купленных кодов/либо текстовую инф. См.Рисунок 3.

5. Модуль должен работать через этот сервис – epochtasms.ru/cases/software.html

6. Смс сервис позволяет вмещать в одно смс "Новости компании «короткой строкой» в форме смс (рекомендуемая длина смс – до 402 и 918 латинских и кириллических символов)." – Информация с сайта.

Если длина смс не позволяет отправить код/либо текстовую информацию одним сообщением, то код/либо текст делится на несколько смс сообщений.

7.Рисунок 1 – это пример добавления товара с главной страницы

*Биллинг, установленнные модули оплаты Qiwi, Webmoney, Яндекс деньги

**Смс сервис, epochtasms.ru - Сервис открыл API

***Разработка модуля для CMS PrestaShop v. 1.5.4.0 и старше.

Рисунки выложу в процессе обсуждения

PrestaShop
11 лет назад
Soderberg
Белоусов 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров