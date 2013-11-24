Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Доработка сайта (Joomla 2.5 + VirtueMart 2)
Необходимо выполнить доработку сайта http://mts84.ru/Jooml-2-5/test6/
1. Сделаьб Фильтры Virtuemart + пагинация. Как на макете sale.png
2. Доработать всплывающее окно входа на сайт. Так же должна быть возможность авторизации через соц.сети вконтакте и facebook. На данный момент окно есть, но не работает авторизация через соц.сети. Ее думаю можно сделать через плагин ulogin. Макет заставка.png
3. Доработать форму регистрации. Так же должна быть возможность регистрации через соц.сети. Сейчас форма кривая. Выглядеть должно как на макете регистрация.png
Так же нужно сделать следующее:
1. По клику "забыли?" в форме регистрации сейчас открывается страница для восстановления пароля (стандартная), нужно сделать ее так же во всплывающем окне, стилистике формы авторизации.
2. По клику на "Корзина" должно открываться всплывающее окно о текущем заказе (корзина.jpg)
3. По клику на «Сумма» открывается страница с подробным перечнем заказа (корзина2.jpg)
4. Информация о заказах должна приходить на email — [email protected]
5. Так же на этот ящик должны приходить письма с форм обратной связи (раздел контакты, и раздел «сумма» корзина2.jpg)
6. В разделе акции заголовки акций должны быть кликабельны и вести на полный материал акции. В слайдере вверху, крутятся все акции.
7. Подробное отображение материала выглядит так: http://mts84.ru/Jooml-2-5/test6/index.php/2013-10-24-10-25-15 макет подобрать размер.jpg
8. Раздел помощь — то что написано маленьким шрифтом должно быть кликабельно, и открывать ответ на вопрос во всплывающем окне. Пример такого окна можно увидеть кликнув на любой товар в магазине, например тут: http://mts84.ru/Jooml-2-5/test6/index.php/2013-10-24-11-10-33/odezhda-verkh макет помощь.jpg
9. После того как нажимаем добавить в корзину, открывается новая страница с корзиной, такого быть не должно. При нажатии на эту кнопку товар просто добавляется в корзину, но страница не меняется. http://mts84.ru/Jooml-2-5/test6/index.php/2013-10-24-11-10-33/odezhda-verkh.
10. После авторизации в верхнем меню, между кнопками «Вход» и «Корзина», должна появляться кнопка «личный кабинет», в котором можно посмотреть информацию о своих заказах. (макеты прилагаю, файлы с префиксом личный_кабинет)
11. При первом входе на сайт должно появляться всплывающее окно «Акции2.jpg» в поле email клиент вводит свой адрес, и эти данные отправляются на [email protected] с темой письма запрос купона на скидку. При повторном входе на сайт, окно больше не появляется.
Подробный перечень требований в прилагаемом файле.
Заявки фрилансеров
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