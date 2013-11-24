Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
OpenCart фильтр поиска - вывод цвета картинками
Доработать действующий фильтр поиска товаров.
Вывести в фильтре поиска вместо текстового написания цвета картинками.
Вот сайт obuvka.com.ua/index.php?route=product/category&path=20
Вот такое отображение цвета нужно сделать http://my.jetscreenshot.com/demo/20131124-aiqf-15kb.jpg
Вроде в опциях – цвет можно загружать картинки, только нужно будет с выводом разобраться. И правильно ли через опции цвет выводить.
В самом фильтре подобной опции не нашел, нужно его ковырять. Можно присвоить принудительное отображения цвета ... лишь бы работало.
Так же произвести дополнительные мелкие правки в верстке (оценивается отдельно исполнителем)
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