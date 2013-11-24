OpenCart фильтр поиска - вывод цвета картинками

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Доработать действующий фильтр поиска товаров.

Вывести в фильтре поиска вместо текстового написания цвета картинками.

Вот сайт obuvka.com.ua/index.php?route=product/category&path=20

Вот такое отображение цвета нужно сделать http://my.jetscreenshot.com/demo/20131124-aiqf-15kb.jpg

Вроде в опциях – цвет можно загружать картинки, только нужно будет с выводом разобраться. И правильно ли через опции цвет выводить.

В самом фильтре подобной опции не нашел, нужно его ковырять. Можно присвоить принудительное отображения цвета ... лишь бы работало.

Так же произвести дополнительные мелкие правки в верстке (оценивается отдельно исполнителем)

Opencart
11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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