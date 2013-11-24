Cайт на joomla

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$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки173 просмотра

Требуется натянуть дизайн на джумлу (версия не ниже 2.5), найти и поставить, настроить калькулятор услуг, каталог товаров, без корзины, форма отправки данных, никаких предоплат, все делаете на своем хостинге, после утверждения оплата и отдаете архив, сразу скайп

В файле дизайн

Joomla
11 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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