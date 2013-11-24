Настройка Битрикс магазина

1. Не настроен редирект сайта, т.е. http://www.mir-tehniki.info/ и http://mir-tehniki.info/ грузится и с www и без него.

2. Кривой редирект на 404 ошибку (страница не найдена) - такой страницы у интернет магазина быть не должно. нужно чтобы 404 вела на каталог товаров общий.

3. Урлы сайта не ЧПУ Другими словами линк пути должен быть не таким как http://mir-tehniki.info/content/catalo/911/983133 а вот таким http://mir-tehniki.info/katalog/stiralniye-mashini/Bosh/WLG 20060 ОЕ Нужен автоЧПУшник модуль.

4. Сайт не адаптируется под экран, при этом он статичный и не попадает ни в размер ноутбука ни в размер широкоэкранки.

5. Настроить роботекс http://www.mir-tehniki.info/robots.txt он какой-то кривой. Спрятать что это Битрикс. 6. Нет sitemap, нужно настроить и сделать. + посмотреть что из стандартных настроек должно быть… разделы сайта по формуляру Яндекса. В общем настроить сайт для перезапуска индексации.