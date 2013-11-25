Нужна помощь с joomla 1.5 и ARTIO JoomSEF

Вообщем я уже установил ARTIO JoomSEF на joomla 1.5, но не могу настроить вывод title и мета тегов, так же в некоторых модулях стоят ссылки не те которые я прописал ARTIO JoomSEF. Сайт http://www.sunsib.ru/.

Итого:

1. Нужно настроить вывод title и мета тегов из artio

2. Нужно сделать так чтобы title и мета теги выводились из artio

Предлагайте свои цены, хотелось бы получить максимально низкую цену. Хотелось бы найти хорошего спеца по joomla для дальнейшего сотрудничества.