Веб-мастер на удалёнку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок232 просмотра

Для работы на постоянной основе ищется веб-мастер.

Нужно постоянно что-то дорабатывать на нескольких сайтах.

HTML, CSS, смекалка, усидчивость - обязательно.

JS — большой плюс. PHP - очень большой плюс.

Придётся работать с Битрикс, OpenCart, WordPress, GetSimple, самописные движки.

Опыт работы с даными движками не обязателен. Главное - понимание, что любую проблему можно решить + желание учиться и разбираться.

Основное требование — не пропадать. Нужно хотя бы несколько часов в день быть в сети.

Вам высылается ТЗ — оговариваем все вопросы и сроки, и вы приступаете.

Наиболее удобный для меня вариант - почасовая оплата. Даётся задание, вы выполняете, в конце высылаете сколько времени потрачено. Можем договориться о ежемесячном фиксе.

Оплата любым удобным для вас способом. Связь через скайп.

CSSHTMLJavaScriptOpencartPHPWordPress
11 лет назад
samcram
Саша 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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