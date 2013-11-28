Необходимо добавить для каждого товара возможность указать свою цену доставки.
Шаблон сайта на Joomla
Есть макет от дизайнера - необходимо сделать шаблон для Joomla 2.5
Выбранный исполнитель
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