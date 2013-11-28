Шаблон сайта на Joomla

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Завершен12 заявок187 просмотров

Есть макет от дизайнера - необходимо сделать шаблон для Joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
serge_it
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$45
3 дня
Сергей показал себя с лучшей стороны. С задачей справился очень оперативно и качественно. Оставил самые положительные впечатления о своей работе.
Хороший заказчик, требования поставлены чётко и конкретно, оплата моментально после сдачи работы, рекомендую.

Заявки фрилансеров

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад