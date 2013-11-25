Плагин для WordPress

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Требуется доработать плагин Custom Permalinks или же предоставить свое решение для изменения url'ов отдельных страниц (без изменения общей структуры Permalinks). Плагин Custom Permalinks все это может делать, но он не выводит в url'ах следующие символы: ?. =. Данные символы нужны для использования в url'ов статей.

WordPress
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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