Плагин для WordPress

Требуется доработать плагин Custom Permalinks или же предоставить свое решение для изменения url'ов отдельных страниц (без изменения общей структуры Permalinks). Плагин Custom Permalinks все это может делать, но он не выводит в url'ах следующие символы: ?. =. Данные символы нужны для использования в url'ов статей.