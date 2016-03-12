Наполнить сайт готовыми статьями

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок190 просмотров

Есть новый сайт на cms made simple, частично заполнен статьями, нужно заполнить его до конца готовыми статьями со старого ресурса.

Статей около 60 шт., добавление происходит через административный раздел сайта (данные для входа будут присланы), необходимо будет добавлять сам текст статьи, ее название, текст в меню сайта, "алиас"-адрес статьи в интернете и описание (мета-теги, если, конечно, они будут на старом ресурсе). Названия и особенно "алиас" статей должны быть скопированы без ошибок, это важное условие выполнения работы.

Прошу указывать цену и сроки выполнения.

Если будут вопросы по работе в админке, можно будет повести "урок" через скайп.

по ссылке можно примерно оценить объем работы и возможную трудоемкость заказа:

новый ресурс, где можно увидеть "пустые" страницы:

http://germanmed.unihost.link/sitemap.html

старый ресурс, с которого нужно будет копировать статьи:

http://www.germanmed.info

Оплата через вебмани или на карту банка.

Срок исполнения завтра к вечеру

9 лет назад
itr-ru
68 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

obolenska
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Были на связи по скайпу, если возникали какие-то вопросы по выполнению работы. Мои предложения по дополнительной корректировке текста были восприняты с пониманием. Сотрудничеством доволен и буду обращаться и дальше. Однозначно рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Спасибо! Приятно было работать. Чётко сформулированное задание, всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

obolenska
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется наполнить форум

    $75

    Тематика  - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти 20-30 площадок по грузоперезкам

    Задача Найти 20-30 площадок для размещения статей по тематике грузоперевозок по заданному алгоритму(статьи с 1 ссылкой): 1) Отсутствие в биржах продажи ссылок(sape, miralinks, gogetlinks) 2) Незаспамленность (отсутствие большого количества исходящих по данным ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна актуальная база контактов, какой оптимальный источник?

    Кого искать:   - сфера строительство (Москва и Московская область)  - заводы и предприятия (Москва и Московская область)  - жилые поселки (Москва и Московская область)  Какие контакты нужны:   название ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исследование. Азербайджан.

    $40

    -список компаний которые продают медицинское оборудование в Азербайджане-5 самых известных-стоимость, фото, характеристики оборудования которое используют для hysterectomy-стоимость операции hysterectomy, операцию проводят по страховке или нет-количество государственных и частных больниц-статистика:количество женщин 35-40,40-45,45-50,50-55,55-60 (нужно именно по группах) ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исследование.Грузия

    $40

    -список компаний которые продают медицинское оборудование-5 самых известных-стоимость, фото, характеристики оборудования которое используют для hysterectomy-стоимость операции hysterectomy, операцию проводят по страховке или нет-количество государственных и частных больниц-статистика:количество женщин 35-40,40-45,45-50,50-55,55-60 (нужно именно по группах) лет среди ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод (наполнение) сайта на английский язык

    Есть сайт на Вордпресс, установлен плагин WPML Multilingual CMS. Все тексты страниц на англ. языке уже есть. Нужно добавить английский язык на сайт (текст страниц уже есть). Также переделать несколько элементов логотип и пара кнопок на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Нужен специалист по качественному наполнению магазина товарами  рерайт описания  добавление и редактирование титла дискрипшена для каждой позиции прошу присылать заявки и указывать цену  - наполнение  - рерайт  ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад