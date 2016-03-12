Тематика - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. ...
Наполнить сайт готовыми статьями
Есть новый сайт на cms made simple, частично заполнен статьями, нужно заполнить его до конца готовыми статьями со старого ресурса.
Статей около 60 шт., добавление происходит через административный раздел сайта (данные для входа будут присланы), необходимо будет добавлять сам текст статьи, ее название, текст в меню сайта, "алиас"-адрес статьи в интернете и описание (мета-теги, если, конечно, они будут на старом ресурсе). Названия и особенно "алиас" статей должны быть скопированы без ошибок, это важное условие выполнения работы.
Прошу указывать цену и сроки выполнения.
Если будут вопросы по работе в админке, можно будет повести "урок" через скайп.
по ссылке можно примерно оценить объем работы и возможную трудоемкость заказа:
новый ресурс, где можно увидеть "пустые" страницы:
http://germanmed.unihost.link/sitemap.html
старый ресурс, с которого нужно будет копировать статьи:
Оплата через вебмани или на карту банка.
Срок исполнения завтра к вечеру
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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