Наполнение магазина товарами

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Закрыт8 заявок232 просмотра

Нужен специалист по качественному наполнению магазина товарами 

рерайт описания 

добавление и редактирование титла дискрипшена для каждой позиции

прошу присылать заявки и указывать цену 

- наполнение 

- рерайт 

- корректировка титла+дискрипшена 

нужно делать на 

русский 

украинский 

английский 

спасибо 

9 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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