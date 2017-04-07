Что я умею и предлагаю Вам

Если вам нужны услуги профессионального специалиста:

- создании и ведении рекламных компаний

- продвижении сайтов

- наполнении сайтов

- написании качественных текстов

лучшеискать его по рекомендации или самостоятельно, задав параметры поиска.Хочу предложить свои услуги Должностные обязанности:Опыт работы – 6 лет. 1. Занимался разработкой печатных материалов и слоганов.2. Составлял PR-статьи.3. Работал с рекламными материалами.4. Писала продающие тексты для интернет-ресурсов.В настоящее время занимаюсь продвижением сайтов. В работеимеются много презентационных проектов и презентаций. К стандартным услугам можно отнести:- создание продающих и рекламных текстов;- информационное сопровождение сайтов;- создание историй успеха и подготовка пресс-релизов;- составление коммерческих предложений и деловогоконтента;- продвижение интернет-прордуктов;- разработка сценариев и концепций.Личностные качества: - ответственность и пунктуальность;- быстрое подстраивание под требования клиента;- коммуникабельность и целеустремленность;- креативность и индивидуальный подход к решениюпроблемы;- аналитический склад ума.Я обмениваю качественные работы на деньги. Это выгодно иудобно. Найти более расторопного, толкового и спокойного рекламного копирайтера

– дело непростое. Давайте попробуем сотрудничать вместе, и вы заметите, чтоваш успех «пошел в гору». Вы можете заказать текст для одностраничника,

лендинга, почтовой рассылки.Только профессиональный авторский копирайтинг сделает извашего бизнеса генератор удачных продаж, а хобби превратится в денежное

времяпровождение.От заказчика требуется лишь четко сформулировать цели изадачи. Заполнить бриф правильно очень важно. Ведь в нем – продуманные вопросы,

касающиеся именно вашего бизнеса. Чем четче требования – тем ниже погрешности.Что касается оплаты – поэтапная оплата и скидки возможнытолько для постоянных клиентов.Сотрудничаю с вежливыми и честными людьми. Можно задаватьлюбые вопросы по поводу нашего сотрудничества.