danaya2505

Дарья danaya2505

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Ведение группі VK
отличный исполнитель терпеливо относится к задержке по оплате уезжал и добросовестный исполнитель
Все ок.
Ответный отзыв