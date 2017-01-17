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Дарья
danaya2505
danaya2505
33 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Федор Корниенко
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
$7
10 баллов
8 лет назад
Ведение группі VK
отличный исполнитель терпеливо относится к задержке по оплате уезжал и добросовестный исполнитель
Все ок.
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Отзывы заказчиков
1
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