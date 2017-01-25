Добавить пункты меню на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок114 просмотров

сайт на WP

нужно добавить пункты меню и подразделов

пример то что хочу отправлю в лс

спасибо за предложение с ценой

WordPress
8 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличные впечатления о сотрудничестве с данным исполнителем Рекомендую. Продолжаем работать
Сотрудничество прошло по плану. Заказчик четко и ясно формулирует задачи. Спасибо!

Заявки фрилансеров

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад