Реализовать сайт на готовом шаблоне Wordpress

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Закрыт7 заявок86 просмотров

Есть шаблон cvCard WP – Responsive vCard Theme  

Нужно его настроить: 

развернуть корректно демоданные 

локализовать на немецкий шаблонные фразы 

локализовать на русский шаблонные фразы 

поставить плагин переключения языка – русский/английский/немецкий 

все шрифты должны быть с поддержкой  Cyrillic Extended – т.е. их надо или перезалить с Google Fonts или заменить на иные адекватные по дизайну 

WordPress
8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров