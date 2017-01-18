В версии 1.6 появилась ошибка при загрузки фото товаров, нужно поправить.
Реализовать сайт на готовом шаблоне Wordpress
Есть шаблон cvCard WP – Responsive vCard Theme
Нужно его настроить:
развернуть корректно демоданные
локализовать на немецкий шаблонные фразы
локализовать на русский шаблонные фразы
поставить плагин переключения языка – русский/английский/немецкий
все шрифты должны быть с поддержкой Cyrillic Extended – т.е. их надо или перезалить с Google Fonts или заменить на иные адекватные по дизайну
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