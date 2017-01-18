2 модуля. Спарсить данные для CMS DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Необходимо спарсить данные для 2 модулей CMS DLE. 

Ищем сейчас на постоянную работу себе программиста, которые будет с нами работать над проектом tipbet.ru

DLE
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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