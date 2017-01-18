Переписать форму регистрации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки80 просмотров

Проблема такая, при входе некоторым людям при регистрации с их мыла выдаёт ошибку (данный емаил уже существует) Хотя клиент новый и у нас не

зарегистрирован. Сайт на движке vam shop сайт вот http://gobelen-market.ru/

не принимает емаил яндекс по жалобам клиентов

Задача переписать форму регистрации, для нормальной работы емаил регистрации

8 лет назад
Trener777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров