Создать шаблон для opencart - тема "Стройматериалы"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок172 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать шаблон для CMS opencart, чтобы в итоге получился магазин похожий на этот, только посимпатичней и современней - http://shop79.web-ringo.ru/ Сколько такая работа стоит не знаю, поэтому в заявках указывайте цену за работу и время исполнения. 

Opencart
8 лет назад
guest_14847273489236
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров