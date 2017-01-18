Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
Нужно сделать простенький чекер доменов
Нужно сделать простенький чекер доменов
Авторизуемся в сервисе
вводим домен проверяем какую информацию выводит на сайт на домен, записываем эту информацию и идем дальше по списку
Заявки фрилансеров
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