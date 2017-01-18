Yii2 файловый менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок180 просмотров

Нужен менеджер мультимедиа файлов на yii2, функции авторизация. просмотр файлов ввиде таблицы

Yii
8 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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