Починить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок116 просмотров

После переноса на новый хостинг, сайт некорректно работает.

Нужно починить.

Адрес сайта: http://energoshop точка in точка ua

8 лет назад
kostarosta2
Коста 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров