Создание API для мобильного приложение (Ruby on Rails, Grape)

Здравствуйте.

Для мобильного приложение требуется создать backend API, на Ruby и Grape.

Требуется так же написание документации и ли использование гема для автодокументации (Swagger или аналогичное решение)

Объём работ - средний, 1-2 недели (приложение представляет из себя пайплайн для оформления заказа + личный кабинет с возможностью управления заказами для различных видов пользователей - простой юзер, менеджер, администратор)

Более подробную информацию предоставлю в ЛС.

Пишите с описанием своего опыта работы с Ruby on Rails и фреймворком Grape, а так же любой другой релевантный опыт (желательно подробно описать что делали в предыдущих проектах).

А также предпочтительную форму сотрудничества - почасовая ставка (в рублях), либо оплата по завершенным задачам из jira (обсуждаемый фикс за конкретную фичу).

И свою доступность? (сможете начать сегодня, завтра? и сколько часов в день могли бы уделять на выполнение задачи)