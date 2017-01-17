Wordpress - настроить оплату онлайн через visa/mastercard

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок112 просмотров

Банк вышлит документ со всеми настройками. Необходимо к существующему онлайн магазину на wordpress (woocommerce) - привязать и протестировать оплату посредством банковских карт. Писать срок и стоимость за работу.  

WooCommerceWordPress
8 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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