Интеграция retailCRM для интернет магазина storetube.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок100 просмотров

Нужна настройка срм под интернет магазин, внедрение сквозной аналитики, подключение IP АТС, интеграция с сайтом и системой мой склад, интеграция с соц. сетями, обучение сотрудников и аналитика, настройка автоматических задач и воронки продаж.

8 лет назад
aleksey544
Алексей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров