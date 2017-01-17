Добрый день! На сайт нужно установить форму подписки на новости через Mailchimp , до этого был Smartresponder, который завершил свою деятельность.
Создание раздела "Цены" на Joomla
Создание раздела "Цены" с выбором типа окна согласно ТЗ( скину тому кто сможет сделать). Верстка отрисованного шаблона
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно внести корректировки на следующих сайтах: kazten.kz prohoreca.kz prostirka.kz tsport.kz Перечень в прикрепленных файлах.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
После переноса сайта, перестало работать отображение текста в рубриках (было сделано через функцию + плагин rich text ). + надо сделать доп поле в записях и рубриках через Advanced Custom Fields (поле для вывода ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пациент http://lavandersweets.ru ТЗ: 1. Для всех разделов текст опустить вниз всех товаров перед страницей http://pastenow.ru/1CYBI http://pastenow.ru/1CYBL 2. Поправить картинки "5 причин заказать у нас", последняя видна не полностью http://pastenow.ru/1CYBP 3. Поправить обратный звонок (не отображается номер при отправке) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется подключение формы обратной связи к амоцрм, прошу отписаться людей с опытом так как сроки выполнения весьма сжаты в рамках суток нужно будет данную задачу решить, спасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сейчас после сжатия картинки до превьюшки получаем такую ситуацию https://yadi.sk/i/ZYS0r7J439RWHp картинка выглядит ужасно по качеству (смотрите нижнюю) но нужно настроить скрипт сжатия, чтобы после уменьшения картинки оставалось приемлемое качество. Сам скрипт смотрите ниже: function ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на WP. На сайте видео контент. Нужно сделать и настроить скрытие части текста на страницах записей. 1. Клиент отправляет СМС на номер, оплачивает 2. Ему присылается код доступа 3. Клиент входит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен калькулятор стоимости заказа (он уже готов и работает в Excel) написать с возможностью встроить на сайт. Исходный файл в excel, переписать в код и визуальным оформлениемВеб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте krasnodar-beirut.ru нужно реализовать переключения языка en/rus для не зарегистрированных посетителей. У каждого языка должен быть свой префикс в ЧПУ. Перевод должен воздействовать на WP и весь контент, видимый посетителю. Движок – wordpress, тема flyme smthemes.com/flyme/ плагины Contact ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Сайт www.valitovkamen.ru Изначально сайт был сделан на битриксе. Далее он был перенесен на вордпресс с сохранением внешнего вида и функционала. Сайт проработал нормально около года и в сентябре 2016г начались проблемы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад