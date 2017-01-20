Нужен скрипт записи ip посетителя с записью данных в файл. Реализовать надо на php и Javascript. Скрипт должен показывать картинку.
Правки wp woocommerce
Пациент http://lavandersweets.ru
ТЗ:
1. Для всех разделов текст опустить вниз всех товаров перед страницей http://pastenow.ru/1CYBI http://pastenow.ru/1CYBL
2. Поправить картинки "5 причин заказать у нас", последняя видна не полностью http://pastenow.ru/1CYBP
3. Поправить обратный звонок (не отображается номер при отправке) после заполнения формы на сайте, письмо приходит со всей информацией, но без телефона
4. Создать галерею http://lavandersweets.ru/gallary она была, но после исчезновения revolutionslider, тоже исчезла
5. Поставить логотип в верхней части сайта http://pastenow.ru/1CYBS, сейчас он есть только на главной и не отображается на остальных страницах
6. Оставить значение р/кг только для тортов и поменять просто на Р для всех остальных товаров, для тортов оставить так http://pastenow.ru/1CYBW, для всех остальных товаров: капкейки, сладости (макаронс, кейк попсы и т.д) значение кг убрать http://pastenow.ru/1CYBX
7. Создать раздел 8 марта и поставить картинку (пришлю дополнительно) под разделом "На новый год http://pastenow.ru/1CYC6 в верхней панели раздел "На новый год" поменять на "На 8 марта" http://pastenow.ru/1CYC8
8. Кнопки начинка, заказать купить в один клик и описания товара подтянуть вправо http://pastenow.ru/1CYCE
Чтобы Вам получить заказ в работу - напишите сроки и окончательную стоимость.
Без сроков и стоимости заявки удаляю. С условными сроками и стоимостью заявки удаляю. Затягиваете срок больше 2х дней - сотрудничество не состоится, получите негативный отзыв, отзыв убирать не буду.
Если всё будет хорошо - получите отличный отзыв.
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