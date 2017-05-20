Есть готовая верстка, но без JS и PHP скриптов. Ниже то, что нужно сделать. Ссылка на верстку - https://yadi.sk/d/Mh76KWEV39Kopk Выложить в папке на хостинге.Отправка формы. Из формы отправляем через ajax в скрипт ...
Скрипт записи ip посетителя
Нужен скрипт записи ip посетителя с записью данных в файл. Реализовать надо на php и Javascript.
Скрипт должен показывать картинку.
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