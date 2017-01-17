Есть готовая верстка, но без JS и PHP скриптов. Ниже то, что нужно сделать. Ссылка на верстку - https://yadi.sk/d/Mh76KWEV39Kopk Выложить в папке на хостинге.Отправка формы. Из формы отправляем через ajax в скрипт ...
Проблемы с запросом для открытия попап окна
Здравствуйте.
Платформа opencart 1.5.5.1.2
Есть модуль: "https://opencartforum.com/files/file/546-jv-quickorder-быстрый-заказ-товара/"
Он уже установлен на мой сайт: "Myboardshop.ru"
Модуль куплен.
Прикреплено к кнопке "Заказать в 1 клик" на моём сайте на карточках товаров.
Проблема в следующем: на страницах, где нет ЧПУ, попап окно открывается, если да, то не открывается. Разработчик модуля объясняет следующим:
"http://joxi.ru/52akeqPc4EOMYr" - вот скрин. На нём видно, что если у товара есть ЧПУ, то адрес подгрузки скриптов меняется. Так быть не должно. Становиться "http://myboardshop.ru/longboards/v_sbore2/catalog/view/javascript/jv_quickorder/jquery.validate.js"а должен быть "http://myboardshop.ru/catalog/view/javascript/jv_quickorder/jquery.validate.js"
Здесь не открывается: "http://myboardshop.ru/penni-bord-kupit-nedorogo/penni-bord-mbs-deluxe-goluboy-s-prozrachnymi-kolyosami.html"
Здесь открывается:
http://myboardshop.ru/index.php?route=product/product&path=309&product_id=5974
Ваша задача всё сделать рабочим, чтобы других проблем с генерацией ЧПУ, чем-то ещё не возникло!
Если есть вопросы - пишите. Жду наиболее адекватную цену, естественно :)
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