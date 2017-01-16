Разработка PHP парсер-бота

1. бот должен подключиться через прокси (из базы) к инету2. бот должен открыть браузер и нужный сайт3. залогиниться на сайт по логину и паролю из базы 4. выбрать опрос, который доступен в текущий момент и пройти его (пока не получит подтверждение что опрос завершен)5. сохранить в файлик результат (как правило это количество поинтов, которое начислили на счет). 6. сохранить в файлик общее количество поинтов на счету.7=1