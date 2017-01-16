Есть несколько сайтов на joomla 1.5 (бюджет указываю за один). 1. Нужно обновить до последней версии joomla 3.8 или 3.9 с сохранением всей структуры сайта, что бы визуально выглядел точно так же как и ...
PHP парсер
Разработка PHP парсер-бота
1. бот должен подключиться через прокси (из базы) к инету2. бот должен открыть браузер и нужный сайт3. залогиниться на сайт по логину и паролю из базы 4. выбрать опрос, который доступен в текущий момент и пройти его (пока не получит подтверждение что опрос завершен)5. сохранить в файлик результат (как правило это количество поинтов, которое начислили на счет). 6. сохранить в файлик общее количество поинтов на счету.7=1
Заявки фрилансеров
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