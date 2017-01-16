Простенький скрипт для выполнения в консоли Chrome

Добрый день Веб мастера.

Требуется небольшой скрипт для выполнения из консоли браузера.

Итак, что он должен делать.

Я задаю массив данных (в основном это похоже на "Тест 1", "Тест 2", "Тест 3")

Жму enter и начинается работа с массивом.

То есть цикл фор.

Берёт данные из массив[0] вставляет их в input, при этом инициирует keyup в этом поле (на нём подвешено пару скриптов которые обрабатывают текст в поле)

после этого жмёт на кнопку, ждёт минуту (задаваемо), и берёт следующую строку из массива, массив[1] и так пока не дойдёт до конца.