Сделать правки на сайте PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Тз docs.google.com/document/... 

hi-fi-house.ru/quick-orde... 

По 6,7,12 правкам предоставлю материал

PrestaShop
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров