Задача: сделать 100 уникальных расширений готовых к добавлению в гугл сторе (тематика действия не важны – главное уникальное чтобы прошло модерацию), по 300 руб каждое. - делать в сутки ...
Сделать правки на сайте PrestaShop
Тз docs.google.com/document/...
По 6,7,12 правкам предоставлю материал
Заявки фрилансеров
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