Доработать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок125 просмотров

Сайт на wordpress с woocommerce. Собирали из шаблона ребята у которых руки растут из попы, требуется опыт. 

Необходимо оптимизировать сайт для дальнейшего seo продвижения. Прямо сейчас требуется:

1) Настройка корп почты

2) создать sitemap

3) плагин для метатегов к категориям товаров уже куплен, осталось "прикрутить"

4) плагин для метатегов к товарным карточкам

Готовы сотрудничать как на постоянной основе, так и по ТЗ. Ждем предложений по цене.

WooCommerceWordPressНастройка почты
8 лет назад
guest_14845653107024
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров