Сделать сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок127 просмотров

Сделать сайт на WP.  Натянуть на него шаблон ХТМЛ который нужно доработать или переделать. 

WordPress
8 лет назад
FOxxxx
Кирилл 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать 5 web2.0 микроблогов

    Взять ссылку на один любой сайт, в качестве анкора будем использовать URL домена (безанкор)good-investors-online.comПостроить для нее сетку сайтов (5 - 10 штук) на Web2.0 платформах (чтобы было понятно как делать посмотрите ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поставить сайт на какой то из движков и дописать недостающие страницы

    Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи страницы http://i66836ev.bget.ru/gzl1/ http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html в приложение техническое задание обработка заявок, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки в сайте

    Необходимо наладить функционал на сайте, подключить капчу в нескольких местах, дописать скрипты чтобы всё работало.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка окна заказа на сайте.

    $10

    На сайте credit74.ru есть форма заказа. Там верхний select с выбором. Его нужно поправить. Проблема в том, что при выборе большого поля значения (строчки) в мобильной версии окно расширяется. Заданны свойства проставления многоточия text-overflow: ellipsis; но ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер e-katalog.ru

    Парсер должен скачивать с e-katalog.ru характеристики и картинки товара (по названию и производителю) по заданному прайсу до 1500 позиций. Сохранять картинки и дополнительные картинки в папку(названия не должны быть одинаковые).Параметры в xl файл сериализованным массивом, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо исправить и наладить пересылку заказов на почту

    Здравствуйте! Опишу проблему. В Битриксе формируются заказы http://www.luveks.ru/bitrix/admin/sale_order.php?lang=ru  и пересылаются на почту [email protected] После переноса на другой хостинг, эта функция не работает сейчас, вернее работает частично Необходимо исправить и наладить пересылку заказов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить сайт на yii2

    $6

    Есть сайт sci-conference.ru/Залили бд и файлы этого сайта на другой домен vteka.ru, но сайт не работает. фрейморк yii2Задача: соеденить бд с файлами чтобы сайт заработал.

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить авторизацию и отправку заказов NETCAT

    Есть сайте тематика "заказ суши\пиццы" полетела авторизация, бекапов нет. Нужно либо привести все в порядок либо отключить авторизацию полностью со всей бонусной системой. Исполнителю предоставлю все доступы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать рабочими контактные формы на лендинге

    Прикрутить готовый скрипт отправки данных с контактных форм на лендинге, на данный момент реализовано через mailchimp, нужно переделать, письма на mail.ru не приходят совсем. Лендинг без CMS. Архив лендинга скину исполнителю, либо дам ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад