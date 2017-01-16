Парсер e-katalog.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок510 просмотров

Парсер должен скачивать с e-katalog.ru характеристики и картинки товара (по названию и производителю) по заданному прайсу до 1500 позиций. Сохранять картинки и дополнительные картинки в папку(названия не должны быть одинаковые).Параметры в xl файл сериализованным массивом, название картинок в папке и файле должно соответствовать. Подробней при обсуждении.

8 лет назад
OpenIT
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров