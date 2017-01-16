Парсер e-katalog.ru

Парсер должен скачивать с e-katalog.ru характеристики и картинки товара (по названию и производителю) по заданному прайсу до 1500 позиций. Сохранять картинки и дополнительные картинки в папку(названия не должны быть одинаковые).Параметры в xl файл сериализованным массивом, название картинок в папке и файле должно соответствовать. Подробней при обсуждении.