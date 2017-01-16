Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо поправить работу плагина на Chrome. Опишу кратко суть задачи, подробное ТЗ в личку. Был разработан сайт для сбора данных и построения некоторой аналитики. Работал сайт в ...
Импорт товаров из файла .csv в интернет магазин на Битрикс
Необходимо наладить импорт из файла .csv на сайт. Загрузка единоразовая.
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