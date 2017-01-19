Правки интернет-магазин на cms Opencard

Есть интернет-магазин на cms Opencard.

1) Нужно сделать несколько небольших правок в вёрстке(где то шрифт поменять, где то слова)

2) Описание товара заполняется через атрибуты. Сейчас есть 3 заполняемых атрибута(Описание, Состав, Размеры). Нужно добавить ещё несколько подобных. Так же, нужно сделать возможно в атрибутах форматировать текст(выделять его жирным, ставить маркерованный список и т.д.)