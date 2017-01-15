Небольшой сайт с БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок178 просмотров

Сайт для обмена информацией между пользователями и сотрудниками нашей компании, для внутреннего пользования.  

На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам.   

ТЗ в приложение.

Сразу прошу указывать стоимость и срок работы.  

Условия сотрудничества:     

1. Регулярные отчеты о проделанной работе, демонстрация результатов.     

2. ТЗ разбивается на несколько этапов, оплата поэтапная.    

Если Вы из Новосибирска – это будет преимуществом.

8 лет назад
ek700
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров