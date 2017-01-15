Небольшой сайт с БД

Сайт для обмена информацией между пользователями и сотрудниками нашей компании, для внутреннего пользования.

На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам.

ТЗ в приложение.

Сразу прошу указывать стоимость и срок работы.

Условия сотрудничества:

1. Регулярные отчеты о проделанной работе, демонстрация результатов.

2. ТЗ разбивается на несколько этапов, оплата поэтапная.

Если Вы из Новосибирска – это будет преимуществом.