Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter. Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так ...
Небольшой сайт с БД
Сайт для обмена информацией между пользователями и сотрудниками нашей компании, для внутреннего пользования.
На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам.
ТЗ в приложение.
Сразу прошу указывать стоимость и срок работы.
Условия сотрудничества:
1. Регулярные отчеты о проделанной работе, демонстрация результатов.
2. ТЗ разбивается на несколько этапов, оплата поэтапная.
Если Вы из Новосибирска – это будет преимуществом.
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