Необходимо, чтобы заявка с сайта попадала в сделки amoCRM на определенный этап. Скрипт уже есть (возможно нужно немного доработать).
Консультации по Django
У меня начальные знания Django. Читал документацию. Полностью прочел книгу Django Unleashed + проделал все примеры.
Сейчас я делаю сайт и возникает множество вопросов. Необходимы консультации (или можем делать сайт под вашим руководством).
Пишите цену за час и в какое время свободны.
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