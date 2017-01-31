Консультации по Django

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Завершен2 заявки183 просмотра

У меня начальные знания Django. Читал документацию. Полностью прочел книгу Django Unleashed + проделал все примеры. 

Сейчас я делаю сайт и возникает множество вопросов. Необходимы консультации (или можем делать сайт под вашим руководством).

Пишите цену за час и в какое время свободны.

Django
8 лет назад
Polgur
45 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ivan_one89
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$2
100 дней
Иван помог с созданием сайта. Смог ответить на все вопросы и реализовать все "хотелки" по функционалу сайта. Очень доволен сотрудничеством.
Рекомендую как исполнителя! Ответственно подходит к выполнению задач и способен быстро их решать.

Заявки фрилансеров

ivan_one89
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад