Добрый день. Требуется PHP программист для разработки backend онлайн-чата. Умение работать с: PHP Web-Socket, JS Работа будет происходить со вторым разработчиком, который разрабатывает frontend. ...
Создать доску объявлений на основе движка wordpress
Создать доску объявлений на основе движка wordpress
ТЗ прилагаю.
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