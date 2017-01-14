Парсер товаров с b2b.treolan.ru в SimplaCMS 2.3.7

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Необходим парсер с сайта b2b.treolan.ru для сайта на simpla 2.3.7

Парсер должен выгружать каталог товаров из b2кабинета treolan.ru с техническими характеристиками, фотографиями, ценой, наличием на складе и т.д. (описано в ТЗ) для загрузки в интернет магазин на базе SimplaCMS 2.3.7 (хостинг reg.ru). Каталог содержит около 11000 товаров. 

Наличие опыта! Указывайте сроки и стоимость.

Спасибо за внимание!

8 лет назад
17272
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
8 лет назад
$150
7 дней
ТОП-5
Веб-программирование

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
8 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование