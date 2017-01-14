Требования: 1. возможность изменения цены всех товаров одновременно, в % и рублях. 2. анализ нашего сайта с сайтом донором, на предмет новых и исчезнувших товаров. 3. возможность автоматического занесения новых товаров с ...
Модуль онлайн-консультанта для Drupal
Добрый день!
Задача: создать онлайн-консультант на основе ajax в виде модуля для Drupal 7х.
Функции:
1. Создание блоков консультанта для определенных ролей:
- для анонимов
- для авторизированных
- для других ролей
Цель: разноуровневая поддержка клиентов на основе их ролей. Каждой роли показываем свои блоки (виды) онлайн-консультантов.
2. Передача активного чата другому сотруднику, который онлайн (делегирование чата)
3. Хранение истории чатов и вывод данных через VIEWS.
4. Трансформация чата в ноду т.е. оператор имеет возможность создать ноду определенного типа (ticket) в заявку нажатием одной кнопки. Текст чата копируется в node-body.
5. Звуковые сообщения (на js) для уведомления операторов, для уведомления обратившихся. Типы: взять консультацию в работу (звук по циклу, пока не примут заявку), уведомление о новом сообщении, уведомление о закрытии.
6. Передача файлов между участниками чата
7. Предоставление информации об обратившимся пользователе: IP, UID, URL-страницы, номер чата (порядковый). Все сохраняется в базу.
8. Авторегистрация пользователя на сайте, если анонимный (по полю для ввода email) т.е. inline registration.
9. Сценарии появления чатов: через какое время показать/скрыть, выбрать шаблон и др.
Есть полноценное описание всех процессов.
Дизайн и верстка не включена. Нужен только программинг.
Есть похожие модули, можно из них что-то подсмотреть: https://www.drupal.org/project/drupalchat
Тестирование модуля на dev-сервере.
Строго: подробнейшее комментирование кода!
Оплата по каждому этапу.
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