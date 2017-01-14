Модуль онлайн-консультанта для Drupal

Добрый день!

Задача: создать онлайн-консультант на основе ajax в виде модуля для Drupal 7х.

Функции:

1. Создание блоков консультанта для определенных ролей:

- для анонимов

- для авторизированных

- для других ролей

Цель: разноуровневая поддержка клиентов на основе их ролей. Каждой роли показываем свои блоки (виды) онлайн-консультантов.

2. Передача активного чата другому сотруднику, который онлайн (делегирование чата)

3. Хранение истории чатов и вывод данных через VIEWS.

4. Трансформация чата в ноду т.е. оператор имеет возможность создать ноду определенного типа (ticket) в заявку нажатием одной кнопки. Текст чата копируется в node-body.

5. Звуковые сообщения (на js) для уведомления операторов, для уведомления обратившихся. Типы: взять консультацию в работу (звук по циклу, пока не примут заявку), уведомление о новом сообщении, уведомление о закрытии.

6. Передача файлов между участниками чата

7. Предоставление информации об обратившимся пользователе: IP, UID, URL-страницы, номер чата (порядковый). Все сохраняется в базу.

8. Авторегистрация пользователя на сайте, если анонимный (по полю для ввода email) т.е. inline registration.

9. Сценарии появления чатов: через какое время показать/скрыть, выбрать шаблон и др.

Есть полноценное описание всех процессов.

Дизайн и верстка не включена. Нужен только программинг.

Есть похожие модули, можно из них что-то подсмотреть: https://www.drupal.org/project/drupalchat

Тестирование модуля на dev-сервере.

Строго: подробнейшее комментирование кода!

Оплата по каждому этапу.